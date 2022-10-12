«Металлург» не оставил шансов «Ак Барсу»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене обыграл казанский «Ак Барс» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли хозяева счет уже на 6-й минуте встречи. Владислав Ерёменко, получив пас от Коди Кёррана, точным броском поразил ворота казанцев – 1:0. На 15-й минуте в ворота «Ак Барса» назначили буллит, и Денис Зернов удвоил преимущество «Магнитки».

Во втором периоде гости решили не давать шансов «металлургам», и почти весь игровой отрезок прошел без голов. Но на 39-й минуте Егор Коробкин увеличил разрыв до трех шайб.

Первая половина заключительного периода осталась за казанскими хоккеистами: на 46-й минуте встречи гости, оставаясь в меньшинстве, организовали контратаку, и Илья Сафонов отыграл один гол. Но на 53-й минуте Никита Коростелёв поставил точку – 4:1, хозяева одерживают уверенную победу.

15 октября «Металлург» сыграет дома с нижегородским «Торпедо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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