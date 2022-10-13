Зарплата, предлагаемая южноуральцам, не дотягивает до общероссийской

Предлагаемые зарплаты в Челябинской области ниже, чем в среднем по России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала, как средние предлагаемые заработные платы в регионах отличаются от общероссийского показателя.

По данным базы вакансий портала за сентябрь 2022 года, средняя предлагаемая зарплата в России составляет 54 тысячи 948 рублей, в Челябинской области – 45 тысяч 984 рубля, то есть на 16% меньше.

По сравнению с сентябрем 2021 года, средние предлагаемые зарплаты в регионе увеличились на 2 тысячи 112 рублей, в то время как общероссийский показатель вырос на 2 тысячи 478 рублей.

Наиболее высокие заработные платы по итогам сентября 2022 года предлагают в Магаданской области (79 тысяч 719 рублей), Чукотском АО (78 тысяч 950 рублей), Ямало-Ненецком АО (76 тысяч 860 рублей), Москве (76 тысяч 156 рублей) и Сахалинской области (69 тысяч 784 рубля). Челябинская область – на 51 месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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