Уральские металлурги поддержали новую модель подготовки специалистов

ММК подключился к реализации проекта «Профессионалитет».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК и общества Группы ММК выступают партнерами Многопрофильного колледжа МГТУ имени Носова в реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Новая отраслевая модель подготовки кадров предполагает синхронизацию образовательных программ с реальными потребностями рынка труда, активное привлечение к подготовке специалистов представителей бизнеса, модернизацию материально-технической базы учебных заведений, а также гибкость программ для получения студентами ссузов рабочего образования высокой квалификации в короткие сроки и гарантированное их трудоустройство.

В Челябинской области в проекте участвуют четыре образовательных учреждения, в том числе многопрофильный колледж при МГТУ им. Г.И. Носова, набравший первый курс в рамках новой образовательной программы. Для этого технический университет заключил партнёрское соглашение с министерством образования и науки Челябинской области. Активное участие в реализации проекта приняла Группа ПАО «ММК»: головное предприятие, ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «ОСК», ООО «МРК» и ООО «Магнитогорский завод точной металлообработки» – с целью создания и развития образовательно-производственного кластера подготовки кадров для высокотехнологичных производств в области металлургии.

Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» в учебном заведении появилось новейшее современное оборудование, которое полностью имитируют реальные цеха и оборудование ММК. Кроме того, у студентов будет возможность практиковаться прямо на производстве, на своих будущих рабочих местах.

Суть программы «Профессионалитет» в том, что постигать профессию студенты будут не только в колледже, но и на своем будущем рабочем месте. И по окончанию учебного заведения смогут сразу влиться в рабочий процесс. В многочисленных аудиториях для студентов созданы максимальные условия – современные мастерские, лаборатории, где можно побывать за пультом управления прокатным станом, с помощью виртуальных стендов осваивать производственные процессы в доменном или сталеплавильном цехах. Они полностью имитируют реальное производство.

«Большое время в учебном плане будет посвящено практике, кроме того, они будут посещать цеха группы компаний и там проходить обучение. И вот на этот новый способ обучения и подготовки кадров мы возлагаем большие надежды, поскольку специалист, получивший диплом, будет приходить на уже знакомое ему рабочее место и сразу с ходу начнет демонстрировать основные навыки профессии. В этом и состоит основной акцент данного новшества», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

На первом этапе внедрения новой образовательной программы в рамки профессионалитета попали пять специальностей многопрофильного колледжа: «металлургия чёрных металлов», «обработка металлов давлением», «техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидро-пневмоавтоматики», «оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», а также «монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Как говорят производственники, выпускники именно этих специальностей всегда востребованы в промышленности, в частности, в Группе ПАО «ММК» – особенно сейчас, в период импортозамещения. В настоящее время по программе профессионалитета в колледже учатся 300 первокурсников, 180 студентов переведены на новую программу со второго курса.

Время обучения в рамках профессионалитета сокращается в среднем на шесть-семь месяцев. Проще говоря, ребята получают свой диплом и возможность работать на полгода раньше, чем обычно. Более того, концентрированность программы на практических занятиях даст возможность студенту прийти на предприятие действительно готовым сразу начать работу. Для этого к каждой группе прикреплён наставник – цех или подразделение Группы ПАО «ММК»,

В Объединенной сервисной компании очень ждут специалистов в области автоматики и гидравлики, которых готовят для ОСК в колледже. По словам директора ООО «ОСК» Дмитрия Куряева, для подготовки хорошего гидравлика, полностью освоившего все тонкости профессии, нужна два – три года на производстве. «Мы надеемся, что с программой «Профессионалитет» они будут приходить уже специалистами, поэтому автоматчики, гидравлики – это то направление, которое мы сегодня для себя определили, и дальше в развитии программы будем смотреть и другие направления» – сообщил Дмитрий Куряев.

По словам ректора МГТУ Михаила Чукина, студенты в «Профессионалитет» в этом году были набраны впервые. «Здесь принципиально новое оборудование – это новые площадки, новые коворкинги, оборудование виртуальной дополненной реальности, которое позволяет максимально приблизить будущего выпускника к производственным процессам. Да, здесь обязательно присутствует бизнес в качестве наставников. Если раньше мы ходили на экскурсии, короткие практики, то теперь участие бизнеса здесь обязательно», – подчеркнул Михаил Чукин. Со временем количество направлений программы будет расширяться. И если учащиеся хорошо себя проявят в ходе обучения, то им не стоит волноваться по поводу трудоустройства в Группе ММК.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»