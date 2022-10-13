Больше трети обращений к южноуральскому омбудсмену поступает от мобилизованных с проблемами со здоровьем

На «горячую линию» по мобилизации в Челябинской области поступило почти тысяча обращений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала работы «горячей линии» уполномоченного по правам человека в Челябинской области в аппарат омбудсмена поступило 971 обращение.

«Наибольшее число обращений, поступивших на горячую линию уполномоченного (39%), касались отсрочки по состоянию здоровья, 13% – отсрочки из-за наличия малолетних детей, – пишет РБК со ссылкой на представителей аппарата регионального уполномоченного. – Порядка 7% обращений поступило по вопросу бронирования граждан на предприятиях».

Чиновники отметили, что во время первой недели частичной мобилизации с медицинским осмотром в военных комиссариатах были «определенные проблемы». В настоящее время осмотр на местах ведут пять узких специалистов. С 26 сентября по 9 октября негодными к мобилизации по показаниям здоровья признали пять человек.

Кроме того, 9 человек обратились в аппарат омбудсмена с жалобами на нехватку дополнительной экипировки.

Напомним, частичная мобилизация началась 21 сентября. В ее рамках планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»