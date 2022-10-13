В Челябинске поменяли цветовые обозначения двух трамвайных маршрутов

Цветовые обозначения маршрутов челябинского трамвая изменяются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 17 октября изменяются софитные огни трамвайных маршрутов №5 и №18. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Ранее софиты трамваев №5 горели цветами белый-зелёный, теперь – зеленый-белый.

Маршрут №18 поменяет цветовое обозначение с «красный-жёлтый» на «жёлтый-жёлтый».

Напомним, каждому трамвайному маршруту присвоен свой цветовой код – софитные огни. Зная комбинацию цветов нужных маршрутов, определить номер приближающегося трамвая можно издалека. Его видно за несколько остановок. Навигация, доступная без смартфона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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