Челябинцу, готовившему покушение на экс-супругу, вынесли приговор

В Челябинске закончился суд над горожанином, «заказавшим» бывшую жену.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в организации покушения на причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что после расставания супругов между ними возник спор по поводу того, с кем должны жить их несовершеннолетние дети. Побуждаемый этим, а также ревностью он решил организовать нападение на бывшую жену.

В ноябре 2021 года он связался с частным детективом, которого нашел по объявлению. Челябинец предложил ему 50 тысяч рублей, если тот найдет молодчиков, которые жестоко изобьют женщину, а также сделают ей инъекцию наркотического средства.

Подумав, детектив решил не связываться с таким заказчиком и сообщил о планируемом преступлении сотрудникам полиции.

Суд приговорил южноуральца к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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