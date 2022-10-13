Челябинцу, готовившему покушение на экс-супругу, вынесли приговор

В Челябинске закончился суд над горожанином, «заказавшим» бывшую жену.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в организации покушения на причинение тяжкого вреда здоровью.
Суд установил, что после расставания супругов между ними возник спор по поводу того, с кем должны жить их несовершеннолетние дети. Побуждаемый этим, а также ревностью он решил организовать нападение на бывшую жену.
В ноябре 2021 года он связался с частным детективом, которого нашел по объявлению. Челябинец предложил ему 50 тысяч рублей, если тот найдет молодчиков, которые жестоко изобьют женщину, а также сделают ей инъекцию наркотического средства.
Подумав, детектив решил не связываться с таким заказчиком и сообщил о планируемом преступлении сотрудникам полиции.
Суд приговорил южноуральца к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в 300 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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