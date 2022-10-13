В Челябинске продавали тонны фальсифицированных рыбных консервов

Россельхознадзор потребовал изъять из продажи поддельные рыбные консервы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, специалистам ведомства поступила информация из Новосибирской области о фактах поставки на территорию Южного Урала фальсифицированной консервированной рыбной продукции.

Сотрудники управления провели расследование и установили, что в период с 20 июля по 2 октября 2022 года с предприятия из Новосибирска одной из компаний в Челябинске поступило 10,3 тонны рыбных консервов нескольких наименований.

В ходе анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий» стало известно, что поступившие консервы с наименованием «Сайра» изготовлены из рыбы другой видовой принадлежности (сардины и сельди), консервы с наименованием «Скумбрия» изготовлены из сельди, консервы с наименованием «Печень трески» изготовлены из молок лососёвых рыб.

На момент проверки в торговые точки Челябинска уже отправили на реализацию 4,8 тонны консервов.

Управление Россельхознадзора вынесло получателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовано изъять из реализации фальсифицированную продукцию.

Судьба оставшихся 5,5 тонн консервов будет решена в ближайшее время: они могут быть возвращены поставщику или уничтожены согласно закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», запрещающему обращение пищевых продуктов, материалов и изделий, которые не соответствуют представленной информации, и в отношении которых установлен факт фальсификации.

Отметим, что в отношении новосибирского предприятия-нарушителя и сотрудника предприятия, оформлявшего производственные транзакции с нарушениями через компонент ФГИС «Ветис. Паспорт», приняты соответствующие меры в рамках компетенции управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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