В Челябинске полностью сгорел остановочный павильон

Ночью в Челябинске полностью сгорела остановка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, инцидент произошел минувшей ночью на пересечении улицы Горького и проспекта Победы в Тракторозаводском районе областного центра.

Остановочный комплекс сгорел полностью. Причины ЧП пока неизвестны.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, на время которых с объектом нельзя проводить никаких работ. Так что горожанам приходится дожидаться общественного транспорта на фоне выгоревшей остановки. По завершении расследования власти обещают заменить павильон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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