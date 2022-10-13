В России взлетели продажи продуктов длительного хранения

С началом мобилизации в стране увеличились продажи консервов, круп и сигарет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продажи нескоропортящихся продуктов выросли на фоне мобилизации. Об этом пишет телеграм-канал FMSG Report со ссылкой на данные NielsenIQ за 19 сентября-2 октября.

Так, в денежном выражении объемы реализации сахара выросли на 70%, тушенки и прочих консервов – на 58%, риса – на 45%.

Заметен тренд и в натуральных показателях: спрос на мясные консервы увеличился на 24%, на сгущенку – на 7%, на бобовые – на 30%.

Причем до этого продажи этих продуктов на протяжении года сокращались – на 5%, 3% и 6% соответственно.

Также вырос спрос на товары для бриться, сигареты и муку.

«Это кратковременное явление, и особых проблем бизнесу оно не доставляет. Запасы есть и у производителей, и у ритейлеров, а активно закупающая продукты группа сейчас гораздо меньше, чем весной. Динамика вскоре стабилизируется», – считают авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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