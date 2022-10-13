В челябинском минздраве назначили главного по лечебной работе

В Челябинской области назначили заместителя министра здравоохранения региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замминистра здравоохранения Челябинской области назначена Наталья Шеломова. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Шеломову Наталью Николаевну заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Установить ей испытательный срок в три месяца», – гласит документ.

До этого назначения Шеломова возглавляла медицинскую часть клиники Южно-Уральского медицинского университета. В кресле замминистра она заменила Татьяну Колчинскую, которая в августе подала в отставку вслед за первым замминздрава Дмитрием Тарасовым. Новый замминистра будет курировать лечебную работу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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