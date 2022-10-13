«Трактор» вновь терпит поражение

Челябинский «Трактор» на домашней арене упустил победу в матче с «Сибирью».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встречу команды начали достаточно агрессивно. В итоге за первые 16 минут матча судьи успели удалить пятерых игроков.

Воспользоваться этим удалось хозяевам. На 16-й минуте Сергей Калинин, получив на пятачке шайбу от Сергея Телегина, выстрелил по воротам, голкипер новосибирцев отразил удар, но подоспевший вовремя Алексей Бывальцев отправил шайбу прямиком в ворота – 1:0, «Трактор» реализует большинство.

Во втором периоде борьба была равной. Челябинцы произвели 20 бросков против 21 у сибиряков, в створ пришлось 7 бросков у хоккеистов «Трактора», 6 – у «Сибири». Но на второй перерыв команды ушли при прежнем счёте – 1:0.

В третьем игровом отрезке гости усилили натиск на ворота «черно-белых». На 52-й минуте Тревор Мёрфи и Илья Морозов вывели на удар Вячеслава Основина – 1:1, новосибирцы сравнивают счет.

За две с небольшим минуты Сергей Шумаков за задержку соперника клюшкой получает двухминутный штраф, и большую часть концовки третьего периода «Трактор» доигрывает в меньшинстве. Но выжать из этого приемлемый для них результат гостям не удаётся – 1:1, матч переходит в овертайм.

И за минуту с небольшим до истечения времени овертайма Тревор Бек вколачивает вторую шайбу в ворота «Трактора» – 1:2, челябинцы начинают домашнюю серию с поражения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42