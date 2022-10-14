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Пятница, 14 октября 2022, 07:40 мск

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России обещают аномально холодный ноябрь

Синоптики обещают России аномально холодный ноябрь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последний месяц календарной осени может принести морозы и обильные снегопады.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, Урал, Сибирь и Дальний Восток, где ноябрь итак считается первым месяцем зимы, завалит снегом. Обильные осадки при стабильно минусовых температурах обещают также центральному и северо-западным регионам, а также Поволжью.

Так, в Москве, Подмосковье, Тверской, Ярославской, Калужской, Тульской, Рязанской и Владимирской областях резко похолодает на самом старте ноября, когда столбики термометров из плюсовой зоны перейдут в минусовую, а дожди сменятся полноценным зимним снегопадом. К середине ноября днем ожидается до минус 15, ночью – ниже минус 20. Морозы будут сопровождаться залповым снегопадами, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, что при пониженном температурном фоне создаст ощущение 40-градснух морозов, пишет svpressa.

Санкт-Петербург, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Вологодскую области, а также Республику Карелия тоже начнет заваливать снегом и замораживать уже в начале ноябре 2022, но более плавно, чем столичный регион. Во второй половине месяца на северо-запад России может прийти антициклон из Скандинавии, под влиянием которого похолодает до минус 18 днем и минус 25 ночью.

Крыму, Краснодарскому краю и республикам Северного Кавказа минимум до середины ноября обещают умеренное тепло, но в ночные часы не исключены заморозки. В горных районах высока вероятность снега.

Отметим, что сбываемость долгосрочных прогнозов невысока.

Челябинск, Софья Артемьева

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