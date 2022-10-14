Мэр Карабаша ушел в отставку

Глава Карабаша Олег Буданов покинул пост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 октября, городское собрание депутатов Карабаша приняло отставку главы города Олега Буданова.

Информация о возможной смене мэра появилась около месяца назад. К тому времени чиновнику уже нашли замену.

Сам Буданов перейдет на работу на автозавод «Урал» в Миассе. Об этом теперь уже бывший чиновник сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Возможность моего перехода в новую сферу деятельности обсуждалась давно и неоднократно, – рассказал экс-мэр. – Принято решение о моей работе в одном из ключевых и ведущих предприятий машиностроения Южного Урала – на автомобильном заводе «Урал». Воспринимаю эту возможность как честь».

Врио главы Карабаша назначен Станислав Афанасенко. Как и Буданов, он – выходец из Миасса. Последнее время был заместителем генерального директора по взаимодействию с территориями АО «Карабашмедь».

Недавно Афанасенко назначили на должность вице-мэра Карабаша, курирующего финансы и вопросы экономики. Именно его считают наиболее вероятным кандидатом на пост мэра.

Конкурс на должность главы города назначен в Карабаше на конец ноября этого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»