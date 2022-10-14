На северо-западе Челябинска вводится новая схема организации дорожного движения

В мэрии Челябинска предупредили об изменении схемы движения на объектах дорожной инфраструктуры.

Как сообщили РИА «Новый День», с 14 октября вводится дополнительная фаза проезда перекрестка улиц Академика Макеева и 250-летия Челябинска (по улице 250-летия Челябинска от Академика Королева в сторону ул. Героя России Родионова). Также вносимые изменения позволят выполнять беспрепятственный левый поворот.

На улице Братьев Кашириных планируется установить дополнительную секцию для осуществления левого поворота на улицу Чайковского в обоих направлениях.

Изменится режим работы светофоров на следующих перекрестках:

Скульптора Головницкого – Александра Шмакова;

Братьев Кашириных – 40-летия Победы;

Салавата Юлаева – проспект Победы (увеличение времени разрешающей фазы для дополнительной секции по проспекту Победы).

Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих маршрутов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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