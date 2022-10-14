На северо-западе Челябинска вводится новая схема организации дорожного движения

В мэрии Челябинска предупредили об изменении схемы движения на объектах дорожной инфраструктуры.
Как сообщили РИА «Новый День», с 14 октября вводится дополнительная фаза проезда перекрестка улиц Академика Макеева и 250-летия Челябинска (по улице 250-летия Челябинска от Академика Королева в сторону ул. Героя России Родионова). Также вносимые изменения позволят выполнять беспрепятственный левый поворот.
На улице Братьев Кашириных планируется установить дополнительную секцию для осуществления левого поворота на улицу Чайковского в обоих направлениях.
Изменится режим работы светофоров на следующих перекрестках:
Скульптора Головницкого – Александра Шмакова;
Братьев Кашириных – 40-летия Победы;
Салавата Юлаева – проспект Победы (увеличение времени разрешающей фазы для дополнительной секции по проспекту Победы).
Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих маршрутов.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube