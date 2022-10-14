Две сотни южноуральцев поймали во время незаконной охоты

Жители Челябинской области продолжают заниматься незаконной охотой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, почти 200 нарушений в области охраны и использования объектов животного мира зафиксировано специалистами федерального государственного охотничьего надзора за прошедшие девять месяцев текущего года.

Возбуждено 160 административных дел, привлечено к ответственности 150 человек.

В прошлом году цифры за тот же период были значительно выше – 332 нарушения, 295 административных дел, привлечено к ответственности 243 человека. Однако снижение количества протоколов связано с тем, что теперь за незначительные нарушения правил охоты в первый раз дается устное предупреждение с разъяснением действующего законодательства без привлечения к ответственности, отметили в министерстве.

Ведомство предупредило южноуральцев, что помимо административной ответственности нарушителям может грозить и уголовное преследование.

Так, в июле текущего года Аргаяшский районный суд приговорил двух жителей региона, задержанных ночью во время незаконной охоты, к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, в сентябре этого же года возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, незаконно убивших восемь косуль в Чебаркульском районе – участники незаконной охоты уже возместили ущерб государству в 1 миллион 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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