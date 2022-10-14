В Челябинске из-за ошибки строителей две сотни домов остались без воды

Из-за коммунальной аварии больше двухсот домов в Тракторозаводском районе Челябинска остались без водоснабжения.

Сегодня, 14 октября, в районе дома №35 по улице Трашутина в небо взмыл многометровых фонтан воды. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Судя по публикуемым челябинцами фотографиям, высота фонтана достигала шестого этажа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во время строительных работ был повреждён водовод в районе дома 35 по улице Трашутина.

На место прибыли аварийно-восстановительные бригады МУП «ПОВВ». В настоящий момент завершаются работы по устранению повреждения.

От водоснабжения с 11:00 отключены 122 многоквартирных и 100 частных домов, 7 детских садов, школа и 12 административных зданий. В социальных учреждениях создан запас воды, для жителей организован подвоз питьевой воды.

Предварительно, к 14 часам планируется начать работы по заполнению водовода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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