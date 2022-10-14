Магнитогорцу, изрезавшему полицейского, огласили приговор

В Челябинске огласили приговор водителю, набросившемуся на полицейского с ножом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал жителя Магнитогорска виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Судом установлено, что в ноябре 2021 года магнитогорца задержали за пьяное вождение. В салоне служебного автомобиля ДПС нетрезвый южноуралец набросился на инспектора ГИБДД и, намереваясь убить полицейского, нанес ему множество ударов ножом по телу.

Впрочем, телесные повреждения, полученные стражем порядка, не причинили вреда его здоровью.

Несмотря на это, суд приговорил магнитогорца к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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