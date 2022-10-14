В Челябинске из-за угрозы взрыва эвакуировали студентов вуза и нескольких колледжей

В Челябинске в вузе и колледжах прошла экстренная эвакуация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми об эвакуации студентов и преподавателей сообщили учащиеся Челябинского политехнического колледжа, расположенного на улице Сулимова.

В середине дня началась эвакуация главного корпуса Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета на проспекте Ленина, 69. Также учащиеся и педагогический состав покинули здание на улице Сони Кривой, где находится колледж вуза.

Как рассказали представители ЮУрГГПУ, в вуз пришло письмо о том, что здание заминировано. Всех вывели безопасными путями, согласно пожарному алгоритму. Занятия на сегодня отменены.

По последним данным, после обследований здания опасных предметов не найдено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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