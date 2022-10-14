На фоне мобилизации в уральском ЗАТО открыли круглосуточный детский сад

В детских садах Челябинской области начали открывать круглосуточные группы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Снежинска, круглосуточные группы были открыты в детском саду №6 «Одуванчик».

«В такое непростое время, когда идет мобилизация, многие семьи с детьми испытывают затруднения», – заметили в городской администрации.

Воспитанники могут жить в круглосуточных группах с понедельника по пятницу: обучаются, развлекаются и играют. «В этих группах проводятся утренние и вечерние гигиенические процедуры. Детей в эти группы можно привести в любое время суток (рано утром или поздно вечером, их примут и положат спать или досыпать)", – рассказали в пресс-службе. Впрочем, воспитанников можно и забрать домой.

Детям предоставляется пятиразовое питание. В 19 часов воспитанники получают полноценный ужин, а перед сном – второй легкий ужин, включающий кисломолочные продукты, печенье, вафли.

Стоимость пребывания ребенка в «Одуванчике» составляет 94 рубля в день, включая ужин. Для детей мобилизованных граждан услуги по присмотру и уходу предоставляются бесплатно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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