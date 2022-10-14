Транспорт в центре Челябинска пустят на схеме, разработанной ИИ

На двух магистралях Челябинска изменят схему движения автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в предстоящие выходные на нескольких транспортных узлах в центре города приступят к изменению схемы организации движения.

«Изменения позволят увеличить пропускную способность на улице Труда от Северо-Крымской до Энгельса и по улице Энгельса от Труда до проспекта Ленина, а также снизить аварийность», – считают чиновники.

В схему организации движения будут внесены следующие изменения:

запрет левого поворота с улицы Труда в сторону МФЦ (при движении от ТРК «Родник»);

запрет левых поворотов с улицы Энгельса на улицу Коммуны в обоих направлениях. Также на этом перекрестке будет изменен цикл работы светофора;

увеличение разрешающего сигнала светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в часы пик.

«Отметим, что вносимые изменения подтверждены компьютерной моделью: искусственный интеллект смоделировал оптимальную схему для организации движения на ключевых перекрёстках, чтобы исключить заторы на указанных улицах», – заявили в пресс-службе мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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