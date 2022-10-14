Власти Челябинской области создали еще одну непрозрачную структуру с обширным кругом задач

Правительство Челябинской области создало еще один ручеек для бюджетных средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале октября в регионе появилась новая автономная некоммерческая организация – АНО «Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области».

Распоряжение о создании новой структуры 6 октября текущего года подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Направления деятельности центра весьма разнообразны.

«Целью создания АНО является выполнение мероприятий по оказанию услуг в области обеспечения условий военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, реализации уполномоченными органами функций по вопросам социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, участие в выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации, а также обеспечение деятельности нового Миграционного центра, который будет расположен по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская набережная, строение 2», – сообщили агентству в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Согласно документу, регион направит в АНО «ЦОБ» имущественный взнос в 42 миллиона 950 тысяч рублей. Как пояснили представители главы региона, эти средства направят «на обеспечение деятельности организации». На какой период работы центра рассчитана эта сумма, в пресс-службе губернатора сказать не смогли. Впрочем, особенности финансирования АНО (структура не возвращает в казну деньги, которые не успела потратить в течение года) позволяют предположить, что временной период может быть каким угодно.

Между тем, эксперты все чаще и громче звучат опасения по поводу роста числа структур, весьма свободно пользующихся правом расходования бюджетных средств без всякого контроля со стороны общества и государственных органов. Напомним, изначально АНО должны были упростить решение экстраординарных проблем и использовались в сферах, где применение законодательства о госзакупках грозило срывом масштабных проектов (например, подготовка к крупным международным соревнованиям) либо невосполнимой потерей качества (к примеру, в сфере культуры).

АНО вывели из-под действия законов о конкурсных процедурах. Но дополнительно к этому сделали такие организации абсолютно непрозрачными: некоммерческие организации имеют право не раскрывать структуру управления ими, не публиковать исчерпывающие сведения о себе, не выкладывать в общественные доступ годовые отчеты о своей деятельности.

В итоге из бюджета выводятся колоссальные суммы, распределяемые в «серой» зоне: принципы выбора подрядчиков не раскрываются, эффективность финансирования неизвестна, возможность более бережного подхода к трате полученных из бюджета средств также остаётся тайной. Это уже вызвало в прошлом году вполне резонные вопросы со стороны общественников по поводу деятельности АНО «Фонд поддержки спорта Челябинской области», которой передали финансирование профессиональных клубов региона – а это миллиарды рублей в год.

«Даже если предположить, что в некоторых случаях создание подобных структур оправданно, в целом тенденция тревожит, – рассуждает на страницах РБК Иван Бегтин (сам, к слову, директор АНО «Информационная культура»). – В России нет федерального закона, устанавливающего требования к прозрачности АНО. Нет единого перечня АНО, учрежденных государством. Если все же найти список этих организаций с помощью ЕГРЮЛ, реестра субсидий, реестра организаций, имеющих лицевые счета в Казначействе России, и т.п., то вы увидите, что даже не у всех получателей крупных субсидий есть официальные сайты, а если они и есть, то там не публикуются сведения об органах управления, нет годовых и финансовых отчетов, нет даже базовых сведений о деятельности».

Впрочем, это ни в коей мере не обесценивает роли АНО как института, расширяющего возможности развития различных сфер общественной жизни. Но для того, чтобы снять вопросы со стороны общества, как отмечает тот же Иван Бегтин, необходимо обязать их «публиковать исчерпывающие сведения об органах управления на своих сайтах, публиковать исчерпывающие годовые отчеты, исчерпывающий перечень которых должен раскрываться на сайтах правительства и региональных администраций». И более избирательно использовать свое право пренебрегать проведением конкурсных процедур при распределении своих средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»