Автобус №20 в Челябинске меняет маршрут

С понедельника изменится схема движения автобусного маршрута №20 в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 17 октября автобус №20 будет следовать из Новосинеглазово до остановки «Мехколонна» по улице Челябинской и Троицкому тракту. В остальном – без изменений. Об этом пишет телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Маршрут переведён на регулируемый тариф. Оплатить проезд можно будет как наличными, так и социальной, транспортной или ежемесячной проездной картой.

На маршруте будут работать 8 автобусов: 7 малого класса и 1 среднего. Автобусы будут оборудованы системой мониторинга пассажиропотоков, что даст возможность определить потребность в увеличении автобусов среднего класса на маршруте.

Автобус будет ходить каждые 20-30 минут.

Первый рейс из Новосинеглазово и от Мехколонны в 5:50.

Последний рейс из Новосинеглазово и от Мехколонны в 22:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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