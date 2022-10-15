В Челябинской области снег и заморозки

В Челябинской области ожидаются заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, сегодня ночью в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха опустится до -1 градуса, при прояснениях – до -5. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Аналогичная погода сохраниться днем в воскресенье и в ночь на понедельник. Дневные температуры не поднимутся выше +10 градусов.

Напомним, уральцам предсказали аномально холодный и снежный ноябрь.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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