«Металлург» вырвал победу у «Торпедо» за полторы минуты до финальной сирены

Магнитогорский «Металлург» обыграл на домашней арене «Торпедо» из Нижнего Новгорода – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период не принёс успеха ни одной из команд.

Начало второго периода огорчило хозяев. На 22-й минуте матча нападающий «Торпедо» Деннис Ян, завершив розыгрыш Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина, выводит нижегородцев вперёд – 1:0.

Впрочем, ненадолго. Меньше двух минут понадобилось магнитогорцам для того, чтобы сравнять счёт: Егор Яковлев с передачи Дениса Зернова поразил ворота гостей – 1:1.

После этого вновь наступила длительная «засуха». Несмотря ни на какие усилия, хоккеисты не могли добиться единственного желанного результата. Лишь за полторы минуты до конца матча защитник «Металлурга» Артём Минулин закончил начатое Семёном Кошелевым и Джошем Карри – 2:1, трудная победа южноуральцев.

Следующую встречу «Металлург» проведет вновь у себя дома с омским «Авангардом» 17 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»