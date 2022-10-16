Мэрия разрешила возведение высотки в центре города, против которой выступали челябинцы

Проблемная «вставка» все-таки появится рядом с институтом культуры в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия разрешила строительство девятиэтажной вставки между домами 34 и 36 по улице Орджоникидзе. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объекта позиции № 51 на листе «План красных линий (основной чертеж)» документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Челябинска», – гласит документ.

Напомним, в мае этого года в Доме архитектора прошли публичные слушания по поводу обновленных планов строительной компании «Магистр» по строительству в районе института культуры трех многоэтажек. Жители окрестных домов от нового соседства оказались не в восторге. Особенно резко высказывались именно по поводу возведения вставки, представлявшей собою полноценный жилой корпус.

Челябинцы настаивали: новое здание перегородит пожарный проезд, а дома в микрорайоне газифицированные и в большинстве своем старые – риск возгорания достаточно высок.

Кроме того, новые дома, уверены горожане, «посадят» на старые сети, нагрузка на которые и так велика. Например, жильцы девятиэтажного дома №53 по улице Цвиллинга жалуются, что на верхние этажи вода уже сейчас почти не доходит, а новый «сосед» и вовсе оставит их без водоснабжения.

Наконец, новостройки перекроют свет близлежащим домам, считают обитатели микрорайона. Плюс для строительства многоэтажек придется вырубить растущие во дворах деревья, а места для компенсационного озеленения не остается.

Однако строители заверили, что после строительства будет компенсационная высадка и восстановление сквера. Кроме того, согласно проведенному ими исследованию, доступ в солнечному свету останется в норме. Пообещал застройщик и обеспечить проезд для пожарных машин. В итоге мэрия поддержала планы строителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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