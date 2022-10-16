Гигантский пес несколько дней нападал на животных и людей в Челябинске и окрестностях

Жители Челябинска и пригородов пожаловались на потерявшегося алабая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огромного пса видели в Челябинске и пригородах областного центра. От его нападений пострадали несколько собак и ребенок. Об этом южноуральцы сообщают в социальных сетях.

По словам очевидцев, сначала алабая в ошейнике, но без намордника, видели в Челябинске, где он нападал на собак, которых выгуливали хозяева. Так, в сквере Красного Урала пес загрыз бульдога. Собака умерла от полученных ран.

Позднее алабай напал на гулявшую с питомцем девочку в Красноармейском районе. Собаку он растерзал, а девочка с многочисленными укушенными ранами попала в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об инцидентах подтвердили. В полиции сообщили, что собаку поймал житель соседнего с Челябинском муниципалитета и увез к себе. Правоохранители ищут сейчас прежнего хозяина пса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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