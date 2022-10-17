Проблемы южноуральских металлургов ударят по бюджету региона

Бюджет Челябинской области может существенно просесть во второй половине 2022 и 2023 году. Об этом заявил депутат Государственный Думы от региона Валерий Гартунг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во второй половине 2022 года доходы бюджета Челябинской области могут снизиться на 20% – 30%. Это связано с падением доходов у металлургических предприятий, вызванных санкциями, и не может не отразиться на наполняемости областной казны.

«Будет серьезное выпадение доходов в силу того, что в третьем квартале у нас убытки. А крупнейшие налогоплательщики, получившие убытки, имеют право возмещать ранее уплаченный подоходный налог. А это областной бюджет... доходы областного бюджета могут просесть на 20% – 30 % и даже больше», – отметил парламентарий.

Впрочем, по мнению экспертов, настоящие проблемы Челябинскую область ждут в следующем году.

«В 2021 году, после завершения «коронакризиса» и в результате роста активности на глобальных рынках, доходы консолидированного бюджета Челябинской области резко выросли. Скачок на новый, существенно более высокий уровень бюджетной обеспеченности (относительно предшествующего уровня 2017-2020 годов с умеренным ростом) был связан, прежде всего, со сверхдоходами металлургии и удвоением прибыли предприятий в 2021 году. Подобная ситуация, гарантирующая высокие доходы бюджета, продолжилась в регионе и в начале 2022 года, – отмечает экономист Сергей Гордеев. – Сохранение достигнутого в 2021 году рекордного уровня доходов бюджета демонстрируют показатели первых 6 месяцев 2022 года, которые во многом определялись экономической динамикой конца предшествующего и первого квартала текущего года».

Однако уже начало второго полугодия ознаменовалось фактическим обвалом поступлений налога на прибыль. Санкционные кризисные проблемы – в первую очередь черной металлургии, отразились в падении доходов бюджета за 8 месяцев года. В итоге поступления от налога на прибыль в консолидированный бюджет области сократились почти на 20% от уровня 2021 года, и сравнительно небольшой рост поступления НДФЛ (около 5%), связанный с индексацией зарплат, это падение компенсировать не может.

Пока это не критично для консолидированного бюджета региона – с учётом высоких доходов казны в первом полугодии бюджетный дефицит будет незначительным.

Но сложившаяся динамика предопределяет очень серьезные проблемы финансирования бюджетной сферы Челябинской области в 2023 году. «При раздельном рассмотрении по полугодиям (первое полугодие полностью и второе полугодие частично) становится ясно, что с начала второго полугодия поступление доходов от налога на прибыль сократилось более чем на 60% в сравнении с уровнем предшествующего года, с направлением движения вниз, к уровню 2019 года, – отмечает эксперт. – Очевидно, что при такой динамике падения доходов бюджета от налога на прибыль, а также с учетом проблем занятости и динамики заработной платы, откат поступления доходов на «ступень» вниз до уровня 2017-2020 годов становится реальным».

Усугубляет ситуацию то, что значительная часть налога на прибыль 2023 года уже получена авансом и пойдёт в зачёт без фактических платежей: речь идет о десятках миллиардов рублей, рассуждает экономист. А это значит, что отсутствие доходов от налога на прибыль может затянуться во времени и существенно усложнить ситуацию с доходами бюджета.

«Сейчас становится очевидно, что прошлогодние высокие параметры трёхлетнего бюджета Челябинской области на 2022-2024 годы недостижимы, а продолжение расходования средств на прежнем уровне приведёт лишь к росту числа незавершённых проектов, а по сути – к разбазариванию средств бюджета без должного результата. Поэтому уже сейчас остро встает вопрос о подготовке к условиям существенно более скромного бюджетного финансирования, – считает Сергей Гордеев. – Показной шик различных помпезных проектов, позволяющих извести и «освоить» деньги, выглядит сейчас крайне неуместным».

При этом, если областной бюджет в период металлургических сверхдоходов хотя бы временно стал бездефицитным, то хронически дефицитный бюджет Челябинска по-прежнему напоминает зияющую «прореху» в финансовой системе региона, а потому сомнительные по результативности расходы здесь просто противопоказаны, уверен эксперт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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