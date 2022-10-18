В Челябинской области снова приостановили отправку мобилизованных

В Челябинской области опять приостановили отправку мобилизованных. Об этом заявили в Магнитогорске и Пласте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Магнитогорске затормозили группы, которые должны были отправить 21 – 22 октября. Новая дата пока не назначена, пишет MGORSK.RU со ссылкой на городские военкоматы. Однако сама мобилизация продолжается: в военкоматах подчеркивают, что речь идет только о приостановке «поставок».

В администрации Пластовского района сообщили, что «отправка мобилизованных отменена до особого распоряжения». Причины не уточняются.

Напомним, в конце сентября отправки в ряде районов Челябинской области тоже перенесли на пару дней, объяснив это переполненностью пунктов обучения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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