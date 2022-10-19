В Челябинске огласили приговор правозащитнику Владимиру Казанцеву: дело слушалось в Советском районном суде с начала 2021 года.

Как уже сообщал «Новый День», активиста задержали 26 августа прошлого года. Его обвиняют в том, что он, якобы, попросил у клиента деньги, чтобы дать взятку судье. Все строится на показаниях двух свидетелей. Заявитель – представитель организации из Екатеринбурга.

По версии следствия, Казанцев, «используя возникшие доверительные отношения с клиентом, позиционируя себя как лицо, способное оказать влияние на сотрудников Арбитражного суда Челябинской области и склонить их к принятию судебного решения в пользу клиента, убедил потерпевшего заплатить вознаграждение в размере 500 тыс. рублей для передачи сотруднику суда за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего».

Деньги он, якобы, получил в январе 2020 года в своем офисе, «не намереваясь передавать и осознавая отсутствие у него реальной возможности каким-либо образом повлиять на принятие судебного решения», и распорядился ими по своему усмотрению.

Второй эпизод связан с его предложением уже другому клиенту собрать и заплатить сотруднику суда вознаграждение в размере 2,5 млн рублей за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего. Правда, как утверждают следователи, на сей раз коммерсант, «осознавая противоправность действий обвиняемого, на выдвинутые условия не согласился, денежные средства не передал, в связи с чем, обвиняемый не довел свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам».

Сам правозащитник свою вину категорически отрицает, связывая уголовного преследование со своей правозащитной деятельностью и отстаиванием в судах экологических прав южноуральцев. В частности, Казанцев выступал от имени челябинцев в судах по вопросу восстановления границ городского бора и запрету строительства на особо охраняемой территории медицинского учреждения, а также против уничтожения леса на северо-западе города.

При этом дело буквально засекретили – даже судебные заседания о мере пресечения обвиняемому проходили в закрытом режиме. Выступавшие в роли потерпевших и свидетелей обвинения «плавал» в своих показаниях, путались, не могли объяснить неувязки и так далее.



Владимир Казанцев настаивал: в своей работе он всегда руководствовался двумя принципами: честность и ответственность. И ни разу их не нарушал.

«За весь период работы и наличию тысячи судебных дел, ни один из моих заказчиков никогда не имел ко мне каких-либо претензий за неисполнение мной своих обязательств. За 26 лет работы. Ни одного, – заявил он в последнем слове 13 октября. – Разбирать причину появления дела, кто стоит за этим делом и какова его цель я не буду, все ранее сказано в судебных заседаниях. Активная позиция по экологическим вопросам всегда мешает бизнесу, создает проблемы у экозащитников от противодействия бизнеса. Но изменять своим принципам по защите экологии я не могу, меня учили в советской школе быть честным и ответственным по всем вопросам – защищать природу необходимо, но только в рамках правового поля – в судах, в обращениях в государственные органы, законным путем и только законным. Да, это опасно и трудно, но критический взгляд необходим для власти и бизнеса, без критики нельзя достичь лучшего результата для всех».

«Казанцева судят просто потому, что вот один человек сказал, что Казанцев сказал. Объективных подтверждений или достоверных доказательств этому у следствия не нашлось», – заявил адвокат Андрей Лепехин в прениях сторон по делу. И подробно изложил, почему обвинение, по его мнению, надуманное.

Тем не менее, суд поддержал позицию обвинения: приговорил Владимира Казанцева к 4 годам колонии общего режима и обязал возместить Максиму Шейну, выступившему в роли потерпевшего, 500 тысяч рублей. Правозащитника взяли под стражу в зале суда.

Сторона защиты уже заявила, что обжалует приговор.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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