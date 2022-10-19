«Трактор» с футбольным счетом обыграл соседей по турнирной таблице

Челябинский «Трактор» дома одержал победу над «Авангардом» из Омска – 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встречу соседи по турнирной таблице (челябинцы занимали на начало встречи девятое место в Восточной конференции, омичи – десятое) начали не спеша.

В первом периоде хоккеисты обеих команд сумели прощупать оборону соперников и попробовать на прочность голкиперов, но вратари достаточно легко справились с несколькими бросками в створ.

Был острый момент у хозяев в большинстве, но шайба угодила в штангу. Гости из Омска после этого ответили затяжной атакой, но на месте оказался голкипер челябинцев. Итог – 0:0 в первом игровом отрезке.

Во втором периоде команды продолжали осторожничать. Пройдя экватор матча, хоккеисты не могли похвастаться и двадцатью ударами в створ ворот на два клуба вместе взятых. Так что и на второй период хоккеисты ушли при сияющих на табло нулях.

Третью двадцатиминутку «Авангард» начал активнее, хозяева предпочитали контратаковать. Наконец, на 52-й минуте встречи форвард «чёрно-белых» Максим Шабанов подхватил шайбу у правого борта в зоне омичей, сместился в центр и резким броском отправил её в ворота «Авангарда» – 1:0, хозяева повели.

Броситься с ходу отыгрываться гости не смогли, так как тут же остались в меньшинстве. Все последующие попытки омичей сравнять счет не удались. Не помогла и замена на 59-й минуте голкипера шестым полевым игроком. Итог – 1:0, вторая подряд победа челябинского клуба, что, увы, в нынешнем сезоне бывает не слишком часто, и «Трактор» вновь выходит в зону плей-офф.

Впрочем, следующую игру «чёрно-белые» проведут лишь 24 октября в Москве против ЦСКА. К тому времени, вполне вероятно, челябинцы вновь останутся за бортом Кубка Гагарина. Но время попасть в кубковую восьмёрку Восточной конференции у «Трактора» пока ещё осталось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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