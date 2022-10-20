В Челябинской области введен режим базовой готовности – об этом заявили в правительстве региона.

Как уже сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, режима среднего уровня реагирования в приграничных с Украиной регионах и уровня базовой готовности в остальных субъектах РФ.

«Во исполнение Указа в регионе будут приняты необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Введение уровня базовой готовности не повлияет на повседневную жизнь южноуральцев, – заверили в правительстве Челябинской области. – Никаких дополнительных ограничительных мер вводить не планируется.

Под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители Министерства обороны Российской Федерации, руководители региональных органов Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также представители органов публичной власти».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»