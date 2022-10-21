Дело Чернобровина передается в суд

Дело о взятках в Пенсионном фонде передается в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего регионального отделения Пенсионного фонда Виктора Чернобровина и его подчиненного, обвиняемых в получении взяток.

«Следствием установлено, что управляющий в 2012 году заключил по завышенной стоимости государственные контракты на приобретение зданий для размещения территориальных отделов;

в 2016-2019 получил взятки от представителей ЧОПов за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану зданий на сумму 4 млн рублей;

в 2019-2021 уже совместно с подчиненными получил взятку в сумме около 28 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей», – уточнили в ведомстве.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Напомним, 3 октября Центральный районный суд Челябинска признал заместителя управляющего ПФР в регионе Александра Орехова виновным в получении взятки в крупном размере.

Челябинск, Павел Зварзин

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