Депутата Челябинской думы заподозрили в причастности к установке незаконных киосков

Глава Челябинска Наталья Котова заявила, что к установке, по крайней мере, одного незаконного ларька причастен депутат городской думы. Тема была поднята сегодня на аппаратном совещании в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о нестационарном торговом объекте на улице Салавата Юлаева, при установке которого повредили припаркованные автомобили. Павильон уже снесли, но без проблем не обошлось, поэтому присутствие полиции во время демонтажа оказалось кстати.

«По павильонам нужно отработать со всеми действующими лицами, – заявила Наталья Котова. – Всеми, кто принимал активное участие: там был действующий депутат городской думы, была маршрутка. Надо понять, почему водитель маршрутного автобуса находился на территории. То есть все, кто помогал в установке незаконного объекта, со всеми нужно провести профилактическую работу».

Кроме того, Котова призвала сотрудников МКУ «Городская среда», которые должны контролировать работу НТО, заняться этой работой и напомнила о бывших руководителях учреждения, подозреваемых в «крышевании» незаконных киосков.

«Ничего не меняется! Несколько человек уже находятся в СИЗО, а у нас продолжают другие группы заниматься этим (незаконной установкой – прим. РИА «Новый День»). Ставьте на контроль и мониторьте. «Городская среда» должна реагировать на такие вопросы, когда демонстративно, ультимативно устанавливают специально нестационарные торговые объекты для того, чтобы показать, что это они у нас решают вопросы».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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