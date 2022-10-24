Южноуральские чиновники все-таки заключили контракт на поставку дорогого вина

Южноуральские чиновники все-таки заключили контракт на поставку дорого французского вина.

Как уже сообщал «Новый День», объявления о проведении аукционов на поставку французских вин и коньяка разместил на сайте госзакупок Центр организации закупок Челябинской области в начале октября.

Итоги первого из них – на поставку вина «Шато Пей Ля Тур Бордо» (или его эквивалента) на 200,9 тысячи рублей – должны были подвести 12 октября. Решение по конкурсу на приобретение коньяка Remy Martin (или его эквивалента) за 398,6 миллиона рублей планировалось принять 18 октября. Оплатить поставки собирались из бюджета региона.

После того, как информация о закупках попала в СМИ, в пресс-службе губернатора Челябинской области заявили, что торги будут отменены. И действительно, объявление о конкурсе на закупку коньяка отозвали. А вот среди поставщиков вина подвели итоги конкурса, сославшись на то, что причины отмены не подпадали под соответствующие основания, определенные законодательством.

В итоге, победителем стал тот, кто предложил наименьшую сумму, и с ним подписали контракт.

Кстати, начальная цена закупки (96 бутылок вина «Шато Пей Ля Тур Бордо» объемом 0,75 л) был определена в размере 200 тысяч 928 рублей, или 2093 рубля за бутылку. Откуда взялась такая цена, не понятно, так как в рознице это вино стоит дешевле.

Контракт все-таки расторгнут – по решению УФАС: антимонопольная служба обнаружила в описании объекта приобретения и решила отменить закупку. Иными словами, если вино в конкурсной документации было бы описано правильно, чиновники или кто-то другой выпили бы эти 96 бутылок вина с «глубоким рубиновым цветом с пурпурными отражениями; выразительным ароматом, сотканным из нот вишни, черники, ежевики, пряностей, черного перца, подлеска и ванили; округлым сбалансированным вкусом с фруктовой кислинкой, мелкозернистыми танинами и долгим послевкусием с пряными нюансами». Несмотря на возмущение губернатора.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»