«Трактор» терпит поражение от ЦСКА

Челябинский «Трактор» уступает в гостях московским армейцам – 2:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», москвичи не стали откладывать первый гол, и уже на второй минуте Михаил Григоренко с подачи Максима Соркина и Богдана Киселевича распечатал ворота Ильи Проскурякова – 1:0, хозяева повели.

Впрочем, развить успех в первом периоде хоккеисты ЦСКА не смогли. Возможно, этому помешали последовавшие одно за другим удаления в составе армейцев. Но и челябинцы не сумели воспользоваться большинством. Так что на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе хозяев.

Вторая двадцатиминутка началась атаками «Трактора». И на 25-й минуте встречи «чёрно-белые» смогли дожать москвичей – Алексей Бывальцев точным ударом сравнивает счёт – 1:1. Вдохновившись сольной игрой соратника, челябинцы еще несколько раз осаждали ворота противника, что едва не стоило им пропущенной шайбы: в середине периода армейцы убежали в контратаку, но замешкались в зоне гостей, в итоге голкипер челябинцев разрядил обстановку.

После этого «Трактор» несколько сбавил обороты. А вот армейцы, наоборот, усилили натиск. На 35-й минуте хозяева ворвались в зону «чёрно-белых», Максим Мамин отдал пас Константину Окулову, а тот отправил шайбу в центр Владимиру Грудинину, который отправил её в ворота челябинцев точно между ног Ильи Проскурякова.

Концовку периода обе команды провели в хорошем темпе, много бросали по воротам, но не особенно выцеливая. Пока за две минуты армейцы не разыграли комбинацию, и снова с участием Максима Мамина и Константина Окулова. На сей раз Окулов скинул шайбу на удар Владиславу Каменеву, и тот в одно касание переправил её в ворота «Трактора» – 3:1, с этим счётом клубы уходят на второй перерыв.

В третьем игровом отрезке хозяева больше прессинговали, стараясь задушить атаки челябинцев ещё в зоне гостей, и часто у них это получалось. Не помогло «Трактору» и третье удаление в составе армейцев на 47-й минуте встречи (интересно, что, как и в первых двух случаях, на скамейку штрафников отправился Даррен Диц) – гости не смогли выжать из большинства ничего. Впрочем, и последовавшее после удаления на 51-й минуте матча первое численное преимущество ЦСКА также окончилось ничем.

Зато на 55-й минуте встречи, уже в равных составах, армейцы выиграли вбрасывание в зоне челябинцев, и Тахир Мингачёв практически вкатил шайбу в ворота «чёрно-белых» – 4:1, и все вопросы в этой игре уже были сняты. Но хозяева решили на этом не останавливаться. За четыре минуты до финальной сирены ЦСКА вновь выигрывает вбрасывание в зоне гостей, а Владислав Провольнев из центра площадки отправляет в ворота «Трактора» пятую шайбу.

Челябинцы внакладе не остались. За 2 минуты 25 секунд до финальной сирены Альберт Яруллин, воспользовавшись суматохой на пятачке армейцев, сокращает разрыв – 2:5. После этого шоу продолжается, и Даррен Диц вступает в рукопашную схватку с южноуральцем Андреем Стасем. Короткий поединок болельщики встречают с одобрением, провожая обоих участников аплодисментами.

Но счёт уже не меняется – 5:2, один из лидеров Западной конференции записывает на свой счёт два очка, поднимаясь на второе место. «Трактор» вновь терпит поражение, вылетая из зоны плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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