Жители России могут наблюдать солнечное затмение – последнее на ближайшие годы

Жители России сегодня смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Напомним, частным называется затмение, когда только часть Солнца закрывается Луной.

Как сообщили РИА «Новый День» в Московском планетарии, начнется затмение в 11:58 мск на восходе Солнца в арктической зоне Атлантического океана вблизи северного побережья Исландии. Область видимости частного затмения будет далее распространяться на восток и юго-восток, охватывая всю Европу, кроме юго-запада Пиренейского полуострова, северо-восток Африки, запад и центр Азии.



Наибольшая фаза затмения, видимая где-либо на Земле, составит 0,8619 (то есть луна покроет 86% солнечного диска) и будет наблюдаться в 14:00 мск в Ханты-Мансийском автономном округе севернее Нижневартовска в Западной Сибири. Там в это время Солнце будет заходить за горизонт.

В других регионах максимальная фаза составит (время указано местное):

Москва – в 13:39, фаза 0,71;

Санкт-Петербург – в 13:27, фаза 0,67;

Екатеринбург – в 15:59, фаза 0,84;

Калининград – в 12:21, фаза 0,54;

Красноярск – в 17:23, фаза 0,15;

Севастополь – в 13:49, фаза 0,59.

Кстати, в западных регионах России фаза затмения почти везде превысит 0,5.

Затмение завершится в 16:02 мск на заходе Солнца в Аравийском море. К этому времени область его видимости охватит западную половину Азии, включая Индию.



Через две недели – 8 ноября произойдет полное затмение Луны: на территории России его смогут увидеть только жители самых восточных регионов.

В планетарии напоминают: затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна – то солнечное. В течение года может произойти от двух до пяти солнечных затмений.

Однако в ближайшие 8 лет условия для наблюдения солнечных затмений с территории России окажутся неблагоприятными. Вплоть до кольцеобразного затмения Солнца 1 июня 2030 года предстоящее затмение 25 октября 2022 года будет самым значительным по фазе, видимым с обширной части территории страны.

Москва, Анастасия Палей

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