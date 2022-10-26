«Трактор» в напряжённом поединке обыграл аутсайдера Запада

Челябинский «Трактор» в гостях обыграл ХК «Сочи» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как и в понедельник в Москве, в сочинской встрече челябинцы быстро пропустили. На 4-й минуте матча хозяева организовали быструю контратаку, и Дмитрий Завгородний с подачи Никиты Точицкого открыл счёт – 1:0.

«Сочи» удалось удержать преимущество почти до середины первого периода. Но на 10-й минуте встречи Максим Шабанов, получив пас от Владимира Ткачёва, из зоны вбрасывания мощно бьёт по воротам сочинцев – 1:1.

Полминуты спустя хозяева остаются в меньшинстве, и через 16 секунд Алексей Бывальцев практически с той же точки, спокойно прицелившись, выводит гостей вперёд – 2:1. Но сохранить этот счёт «чёрно-белым» не удалось.

На 17-й минуте периода Никита Феоктистов сравнивает его – 2:2. А за полторы секунды до сирены Данила Галенюк броском от синей линии выводит хозяев вперёд – 3:2.

Второй игровой отрезок начался сменой в воротах «Трактора» дебютировавшего в его составе Алексея Мельничука Ильей Проскуряковым и быстрыми атаками обеих команд. Уже на 2-й минуте периода хозяева остались в меньшинстве: Артём Николаев за игру высоко поднятой клюшкой получил двойной малый штраф. «Трактору» понадобилось полминуты, чтобы реализовать большинство: Теэму Пулккинен после броска Сергея Телегина воспользовался свалкой у ворот сочинцев и бросил с отрицательного угла – пометавшись между хоккеистами «Сочи», шайба оказалась в воротах – 3:3.

После этого взаимные атаки продолжились. На последней минуте игрового отрезка хозяева едва вновь не вышли вперёд, но уверенно сыграл Илья Проскуряков. Итог – 3:3, и команды уходят на второй перерыв.

В третьем периоде клубы продолжили взаимно атаковать, но острых моментов у ворот почти не создавали. Пока на 51-й минуте челябинец Сергей Шумаков не выскочил из-за ворот хозяев, отправив шайбу в сетку «Сочи» – 4:3, «Трактор» вырывается вперёд.

Последние пять минут третьего игрового отрузка гости больше играли на удержание счёта, стараясь подольше подержать шайбу и изредка убегая в контратаки. За две минуты до сирены «Сочи» снял голкипера в пользу шестого полевого игрока. У «чёрно-белых» был шанс увеличить разрыв, но бросок челябинцев по пустым воротам оказался неточен. После этого сочинцы осадили «Трактор», однако и они не сумели создать сколь-нибудь острый момент у ворот гостей. 4:3 – трудная победа южноуральского клуба.

Следующую встречу челябинцы проведут 28 октября в Магнитогорске с лидером Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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