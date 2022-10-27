В Челябинске на популярном маршруте обнаружено 8 нелегальных машин

В Челябинске на маршруте №86 обнаружено 8 нелегальных машин.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, представители ведомства совместно с сотрудниками ТОГАДН Челябинской области и ГИБДД провели рейд по контролю на муниципальном маршруте «Мехколонна – поселок Шершни».

«Выявлены транспортные средства, перевозящие пассажиров нелегально, без карт маршрута регулярных перевозок», – заявили в миндортрансе: 3 автобуса «ПАЗ Вектор», 2 «Пежо Боксер», 2 «Ситроен Джампер» и 1 «Фита Дукато».

«Возбуждено административное производство по факту нарушения ООО «Автолига» ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ (использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса, при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок) и ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Административная ответственность за эти нарушения для юридических лиц может достигать 300 тысяч рублей.

Совместные мероприятия будут продолжены», – сообщили в ведомстве.

Напомним, неделю назад водители маршрутов №86 и №39 устроили забастовку в знак протеста против перевода маршрутов на регулируемые тарифы и корректировку расписания.

Челябинск, Павел Зварзин

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