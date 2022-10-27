Челябинской области увеличили задание по снижению выбросов

Челябинской области увеличили задание по снижению вредных выбросов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае 2021 года губернатор Алексей Текслер сообщил вице-премьеру Виктории Абрамченко, что до 2024 года совокупный объем выбросов по Челябинску должен снизиться на 31,5%, в Магнитогорске – на 22,9%.

Однако FinExpertiza сообщила, что по итогам 2021 года в Челябинской области общий объем выбросов в атмосферу составил более 577 тысяч тонн, и это больше, чем в 2020 (564 тыс 278 тонн) на 2,3%.

И вот теперь вице-премьер Абрамченко заявляет, что качество воздуха в регионе «оставляет желать лучшего, и требуются усилия всех уровней власти и высокая ответственность бизнеса, чтобы эту задачу решить».

В рамках программы «Чистый воздух» Абрамченко утвердила новые планы снижения выбросов для крупнейших городов Южного Урала: в течение 2 лет выбросы в Челябинске должны сократить на 45%, а в Магнитогорске – на 25%. Выполнить это задание можно только за счет перехода предприятий на экологически чистые технологии и современное оборудование.

Цена вопроса для Челябинска – 22,87 млрд рублей, для Магнитогорска – 83,603 млрд рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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