И вот опять: УФАС проверит контракты, заключенные мэрией Челябинска на новогодние оформление

УФАС проверит контракты, заключенные мэрией Челябинска на новогодние оформление города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональное управление Федеральной антимонопольной службы запросило у городской администрации документы, обосновывающие начальную цену тендеров на монтаж иллюминации на Кировке и нескольких световых композиций в других местах.

Все эти конкурсы выиграла одна организация – ООО «Компания Омега» из Санкт-Петербурга. Она активно сотрудничает с челябинскими властями, ежегодно получая из городского бюджета миллионы рублей.

При этом в 2020 году УФАС уже выявляло нарушения при проведении аукциона на новогоднее освещение Челябинска. Тогда цена вопроса составляла 62 млн рублей. А победителем тендера было все то же ООО «Компания Омега».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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