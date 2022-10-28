Южноуральское дерби закончилось победой лидера Востока

Челябинский «Трактор» не смог одолеть в Магнитогорске «Металлург» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счёт в матче открыли гости. На 5-й минуте встречи челябинцы организовали быструю атаку: Сергей Калинин ворвался по правому флангу в зону «Магнитки», отдал пас на пятак Антону Бурдасову, который и отправил шайбу в ворота хозяев – 1:0.

«Металлургам» для изменения ситуации понадобилось две минуты. На 7-й минуте первого периода Егор Яковлев от синей линии отправил шайбу, которая, срикошетив от нападающего «Трактора» Кирилла Капустина, между щитков Ильи Проскурякова пролетела в ворота – 1:1.

А на 11-й минуте с передачи Максима Карпова Николай Колдобин в одно касание отправил вторую шайбу в ворота «черно-белых» – 2:1, и с этим счетом команды отправились на перерыв.

Во втором периоде хозяева полностью завладели инициативой. На 32-й минуте встречи Григорий Дронов отдал пас за ворота Максиму Карпову, открылся на пятаке и расчётливо отправил шайбу в ворота гостей – 3:1. На 38-й минуте Максим Карпов снова ассистировал при очередном голе. На сей раз его пасом воспользовался Николай Голдобин – 4:1, очень комфортный счёт по итогам второго периода.

В третьем игровом отрезке «трактористы» как будто проснулись. На 49-й минуте матча Альберт Яруллин сделал наброс на пятак, и Алексей Бывальцев протолкнул шайбу в ворота магнитогорцев – 2:4. Пять минут спустя Сергей Телегин мощным щелчком отправил шайбу в ворота «Магнитки», голкипер хозяев парировал удар, но удержать шайбу не смог. На добивание подоспел Сергей Калинин – 3:4.

Однако на большее челябинцев не хватило. Итог – очередной поражение «Трактора» – 3:4.

Челябинск, Виктор Елисеев

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