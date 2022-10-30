Очередную домашнюю серию «Трактор» начал победой

Челябинский «Трактор» на домашней арене обыграл «Амур» – 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начали матч клубы не слишком остро. Первый период хоккеисты смогли совершить лишь по нескольку бросков в сторону ворот соперников.

Зато болельщики стали свидетелями драки между защитником «чёрно-белых» Виктором Балдаевым и нападающим гостей Егором Фатеевым, отправившихся после поединка на 5 минут каждый на скамью штрафников на 17-й минуте встречи.

В итоге на первый перерыв клубы отправились при нулевом счёте.

Лишь в середине матча челябинцы открыли счет: на 29-й минуте Максим Шабанов зашел в зону «Амура» сместился в центр и точным ударом поразил ворота гостей – 1:0. Четыре минуты спустя у челябинцев появился шанс увеличить разрыв: «Амур» в четвертый раз в матче остался в меньшинстве, но Теэму Пулккинен не смог обыграть вратаря гостей. Так что на перерыв хоккеисты ушли при минимальном перевесе хозяев.

На протяжении третьего периода заброшенных шайб не увидели. Однако в концовке челябинские хоккеисты заставили своих болельщиков изрядно поволноваться. За две с половиной минуты до сирены «Трактор» остался в меньшинстве, а спустя 45 секунд на скамье штрафников были уже двое южноуральцев. «Амур» атаковал до самой финальной сирены, но «чёрно-белым» удалось отбиться. Итог – 1:0 в пользу хозяев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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