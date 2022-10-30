Южноуральские рыбаки обратились к Путину

Южноуральские рыбаки записали видеообращение к президенту России: они требуют остановить промышленный вылов рыбы на Аргазях.

Напомним, Аргазинское водохранилище служит основным резервуаром питьевой воды для Челябинской агломерации и вместе с Шершневским водохранилищем используется в каскадном режиме для обеспечения гарантированного водоснабжения как мегаполиса, так и окрестных населенных пунктов.

Аргазинское водохранилище является гидрологическим памятником природы, имеет статус особо охраняемой природной территории. При этом имеет место антропогенное загрязнение промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками Карабаша.

Промышленный лов на озере был запрещен несколько лет назад. Однако теперь возобновился вновь. Это возмутило рыбаков-любителей:

«Нам обещали, что предпринимателей там больше не будет, уберут промысловиков, а любая поставленная сеть будет считаться браконьерством. Мы с большой радостью и энтузиазмом взялись за очистку водохранилища, за пару лет мы достали и вывезли оттуда не одну «Газель» брошенных, в том числе предпринимателями, сетей. Бирки с номерами их разрешения сохранились, и мы смело говорим, что практически все сети, изъятые из Аргазей, – это сети промысловиков, – заявили рыбаки в обращении Путину. – Наша общая рыбацкая работа дала свои результаты: Аргазинское водохранилище стало очищаться, рыба в нем стала появляться. 2022 год порадовал нас трофейными уловами и шикарной рыбалкой. К нам подтянулись наши друзья из Свердловской, Тюменской, Курганской областей. Место, где рыбы хватало всем. Однако и жадные предприниматели видели наши успехи, их мучила зависть и жажда упущенной прибыли. Они спали и видели, как своими сетями заберут то, что появлялось благодаря нашей работе по очистке водохранилища. Министр сельского хозяйства Кобылин уже заявлял, что гражданам не нужно садить картошку на своих участках, так как если они сделают это, то у предпринимателей ее никто покупать не будет. И они обеднеют. Вот и с рыбой он решил поступить именно так».

Рыбаки просят Владимира Путина остановить промышленное рыболовство на Аргазинском водохранилище. И напоминают: в воде озера содержатся соли тяжелых металлов. Обратившиеся предполагают: промышленный лов может спровоцировать подъем этих веществ, что серьезно ухудшит качество воды, в том числе и питьевой.

В министерстве сельского хозяйства заявляют, что претензии рыбаков-любителей необоснованны.

Челябинск, Павел Зварзин

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