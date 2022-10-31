В России началась короткая рабочая неделя – последняя в текущем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 ноября отмечается День народного единства. Праздник был утвержден в 2004 году «в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году», и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери. Исторически это событие связано с окончанием Смутного времени на Руси – периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол взошел первый династии Романовых.

Праздник отмечается с 2005 года и является выходным днем. В текущем году выпадает на пятницу. Поэтому жители России, работающие по стандартному графику будут работать 4 дня, причем четверг, 3 ноября, должен быть «коротким».

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»