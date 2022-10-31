В Челябинской области подорожали две трети социально значимых продуктов

Южноуральские чиновники заявили о росте цен на большую часть социально значимых продуктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счётной палаты Челябинской области, цены на большинство социально значимых продуктов в регионе за последние 2 недели выросли.

По данным министерства сельского хозяйства Челябинской области, проанализировавшего цены в торговых сетях «Пятёрочка», «Магнит», «Спар», «Ашан» с 11 по 25 октября текущего года, снижение продемонстрировали лишь 5 из 14 позиций.

Максимальное отклонение в сторону повышения зафиксировано по следующим позициям: свежая белокочанная капуста (+7,96%, или 1,27 рубля на килограмм), куриное яйцо (+2,85%, или 1,73 рубля на десяток), поваренная пищевая соль (+1,02%, или 16 копеек на килограмм).

Наибольшая коррекция наблюдается на такие продукты, как охлажденные и мороженые куры (-3,07%, или 5,02 рубля на килограмм), свинина, кроме бескостного мяса (-1,87%, или 5,49 рубля на килограмм) и хлеб (-1,86%, или 0,83 копейки на булку массой 600 граммов).

«Отметим, что из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 5 позиций показали снижение цен, а 9 позиций выросли за последние 2 недели», – заявили представители контрольно-счётной палаты региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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