На южноуральской трассе перевернулся автобусов с вахтовиками

13 человек пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 31 октября, около 06:00 на 85 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» на территории Кунашакского района.
По предварительным данным, 38-летний водитель, управляя пассажирским автобусом «YUTONG» в условиях снегопада, не убедился в безопасности, и машина опрокинулась в правый кювет. В момент ДТП в автобусе ехали 22 жителя Казахстана, следовавшие из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом.
В результате ДТП серьёзные повреждения получили 13 человек, их доставили в больницу.
«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автобуса – житель Екатеринбурга, имеет водительский стаж 12 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался», – отметили представители ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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