Снегопады будут осаждать Южный Урал несколько дней

Южноуральцев предупредили о затянувшихся снегопадах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сегодня, 31 октября, в регионе начался обильный снегопад. По прогнозам, «нашествие белых мух» продлится в регионе несколько дней.

По данным дорожных служб, в настоящее время осадки в виде снега наблюдаются по всей территории области. Наиболее обильные в Нязепетровском, Каслинском, Кунашакском, Красноармейском, Пластовском, Аргаяшском, Сосновском, Чебаркульском и Чесменском районах, а также Верхнем Уфалее и Кыштыме. В горнозаводской зоне и на юге области отмечается небольшой снег.

В городах Южного Урала дороги из-за снегопада сковали пробки. Так, утром в Челябинске движение на некоторых участках попросту встало: плотность автомобильных пробок достигала 10 баллов.

Резко выросла опасность аварий и за пределами городских округов. Так, на автодороге «Подъезд к Екатеринбургу» сегодня утром автобус с вахтовиками из Казахстана опрокинулся в кювет, пострадали 13 человек. На другом участке трассы перевернулась фура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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