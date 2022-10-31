Четверти работников в Челябинской области зарплаты хватает лишь на неделю

Почти четверть южноуральцев тратят свою зарплату за неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии отмечаемого 31 октября Международного дня экономии Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работающих жителей Челябинской области и узнала, как быстро они тратят основную часть зарплаты.

Оказалось, что почти четверть работающих жителей Южного Урала (23%) тратят большую часть своей ежемесячной зарплаты за неделю. Еще 27% опрошенных ответили, что тратят основную часть денег за две недели, 13% – за три недели. 18% челябинцев сообщили, что им зарплаты хватает на месяц. Еще столько же жителей региона никогда не тратят зарплату так быстро.

Отметим, что в среднем по России основную часть зарплаты в первую неделю тратят лишь 21% сотрудников. В профессиональном разрезе быстрее всех тратят свою заработную плату представители рабочего персонала (30% из них расходуют большую часть денег за неделю), а также госслужащие и специалисты по безопасности (по 27%). Тех, кто никогда не тратит зарплату целиком даже за месяц, больше всего среди управленцев и топ-менеджеров (36%), сотрудников ИТ-сферы (30%), а также среди строителей (27%).

«Интересно, что быстрее всех основную часть зарплаты тратят сотрудники в возрасте 35-44 лет (только 22% из них удается сэкономить и не израсходовать все деньги за месяц). Самые экономные в этом смысле – сотрудники в возрасте от 55 лет. Среди них 34% ответили, что никогда не тратят зарплату так быстро (за месяц и меньше), – комментирует Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Ранее служба исследований портала выяснила, что 46% работников Южного Урала не хватает зарплаты для покрытия основных трат. Лишь 23% жителей региона отметили, что зарплата сполна покрывает все их расходы, еще 32% зарплаты хватает, но с трудом.

43% жителей Южного Урала назвали самой большой статьей расходов еду, 33% – коммунальные расходы, 32% – аренду жилья или ипотеку, 21% – траты на детей, 19% – выплату неипотечных кредитов. Кроме того, 13% значительную часть зарплаты тратят на автомобиль/транспорт, по 8% – на одежду и обувь, а также на лечение и лекарства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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