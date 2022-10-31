Южноуральского бизнесмена будут судить за гибель шестнадцатилетнего рабочего

Предприниматель из Сосновского района предстанет перед судом за гибель несовершеннолетнего работника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерь человека.

Бизнесмен организовал в поселке Новый Кременкуль пункт по приему, сортировке, упаковке и последующей поставке тары.

31 августа нынешнего года он принял на работу 16-летнего жителя Челябинска, не утруждая себя официальным оформлением подростка. Парню доверили работу на автопогрузчике, но никакого инструктажа по эксплуатации машины не проводили. Утром 9 сентября молодой человек не справился с управлением и опрокинул на себя автопогрузчик. От полученных травм подросток скончался на месте.

Вину предприниматель признал в полном объеме, оказал помощь в организации похорон, добровольно выплатил матери погибшего компенсацию морального вреда.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сосновский районный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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