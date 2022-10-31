Под Кыштымом «Лада» вылетела на встречку: есть погибшие и раненые

На южноуральской трассе во время снегопада столкнулись «Лада» и УАЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе межмуниципального отдела МВД «Кыштымский», авария произошла сегодня, 31 октября, в 06:55 на 70 километре автодороги «Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым».

45-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость движения, машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. Здесь «Лада» столкнулась с автомобилем УАЗ под управлением 49-летнего жителя Озерска.

В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир автомобиля «Лада» получили повреждения, от которых скончались до приезда машины скорой помощи. Еще двое мужчин, ехавших с ними (33 и 21 года), и водитель УАЗа с травмами различной степени тяжести госпитализированы в центральную городскую больницу Кыштыма.

Сотрудниками ОГИБДД Кыштыма установлено, что водитель автомобиля «Лада» – житель Челябинска, имеет водительский стаж 8 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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